Jornalista italiano crava acerto de Luís Castro com clube saudita

Rio - Ainda sem se manifestar oficialmente, o treinador Luís Castro já é dado como certo para assumir o Al-Nassr, da Arábia Saudita, de acordo com informações do jornalista italiano Santi Aouna, do portal "Foot Mercato". O português teria topado a proposta do clube de Cristiano Ronaldo.

O Al-Nassr teria oferecido ao atual treinador do Botafogo uma proposta salarial com valores superiores em quatro vezes o que o português recebe no Glorioso. A oferta seria de dois anos e meio. Caso deixe o Glorioso, Castro ou o clube saudita terão que pagar R$ 10 milhões de multa.

No total até o momento, o treinador comandou o Botafogo em 79 jogos, com 42 vitórias, 14 empates e 23 derrotas. Luís Castro vive seu melhor momento no clube carioca, que lidera o Brasileiro com sete pontos de vantagem para o segundo colocado.