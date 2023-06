CR7 ligou para Luís Castro e tentou convencer técnico do Botafogo a ir para a Arábia

Rio - O Al-Nassr conta com um trunfo para conseguir um desfecho positivo na negociação com o técnico Luís Castro. De acordo com o "UOL", Cristiano Ronaldo ligou para o técnico do Botafogo e tentou convencê-lo a aceitar a proposta do clube saudita.

Luís Castro está balançado com a oferta e ainda não definiu seu futuro. Além dos valores milionários que receberia na Arábia Saudita, a chance de treinar Cristiano Ronaldo, o maior jogador da história de seu país, também pesa na decisão.

Nesta quarta-feira (27), Luís Castro comandará normalmente o treino do Botafogo no Espaço Lonier e, em seguida, conversará com John Textor. O português já tomou sua decisão, mas só vai oficializá-la após falar com o empresário.