Botafogo recusa nova oferta de clube turco por Adryelson

Rio - Além do assédio ao seu treinador, o Botafogo também vem recebendo propostas por seus jogadores. O Besiktas, da Turquia, voltou a oficializar uma oferta pelo zagueiro Adryelson, de 25 anos, e novamente, o clube carioca rejeitou a investida. As informações são do jornalista André Hernan.

O clube turco aumento em 1 milhão de euros a sua proposta inicial e ofereceu 5 milhões (algo em torno de R$ 26,27 milhões) pelo zagueiro. Além do Besiktas, a Udinese topou desembolsar 4,5 milhões (cerca de R$ 23,64 milhões) e também não seduziu o Alvinegro.

Adryelson chegou ao Botafogo no ano passado e rapidamente se firmou como um dos destaques da equipe carioca. No total, em 2023, ele entrou em campo em 32 jogos e fez três gols. Seu contrato vai até o fim de 2025.