Botafogo deve tentar segurar auxiliar de Luís Castro em caso de saída do treinador

Com a possível saída de Luís Castro para o Al-Nassr, o Botafogo começa a ficar de olho no mercado por um novo treinador para assumir o clube. Entretanto, a solução desse problema pode estar dentro de General Severiano. Segundo o jornalista André Rizek, o Alvinegro pensa em segurar o auxiliar técnico do português, Vítor Severino, para ser o próximo técnico da equipe.



Além do auxiliar de Luís Castro, o Botafogo nomeia outros nomes no mercado para assumir o cargo do português. Entretanto, a visão dentro do clube é que nenhuma solução rápida deverá ser tomada.



A proposta feita pelo Al-Nassr ao Luís Castro é de um salário aproximadamente quatro vezes maior do que ele recebe no Botafogo. John Textor, dono majoritário da SAF do clube, chegou a oferecer uma oferta por renovação que dobraria o salário do português no clube alvinegro. Entretanto, a permanência do treinador em General Severiano é vista como muito improvável. Além do financeiro, treinar o astro Cristiano Ronaldo é outro fator que atrai o técnico a se transferir ao futebol saudita.