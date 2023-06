Luís Castro não comunica decisão sobre futuro, e comandará o Botafogo contra o Magallanes

Rio - Ao fim de mais uma rodada de conversas com o empresário John Textor, nesta terça-feira (27), o técnico Luís Castro ainda não bateu o martelo sobre sua decisão de aceitar ou não a proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e deixar o Botafogo na metade da temporada.

A princípio, Castro seguirá normalmente no comando do Botafogo para a partida desta quinta-feira, contra o Magallanes (CHI), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela última rodada do Grupo A da Copa Sul-Americana, e a decisão só será comunicada após o duelo.

Nesta terça-feira, o treino no CT Lonier foi conduzido com o clima habitual, de descontração, foco e muito trabalho já pensando nos próximos compromissos. Após a atividade, Castro conversou com John Textor atualizando parte esportiva, fazendo projeções, mas não bateu o martelo.

Internamente, a ansiedade já tomou conta por uma resposta do português, que recebeu proposta incompatível com a realidade financeira do Glorioso para comandar a equipe de Cristiano Ronaldo. Jogadores e funcionários tentam convencer o profissional, que, no momento, está inclinado a mudar de casa.

Textor já deixou claro o desejo de contar com Luís Castro para dar os próximos passos no projeto da SAF, tem o interesse em uma renovação - já comunicada -, mas nenhuma proposta pela extensão do vínculo foi apresentada. O empresário sabe que a competição financeira com os sauditas está fora da realidade mesmo com todo aporte milionário no Botafogo e aposta no projeto para convencê-lo.