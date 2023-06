Sem jogar desde maio, Marçal deverá retornar aos gramados pelo Botafogo em cerca de dez dias

Rio - Sem atuar desde o fim do mês passado, o lateral-esquerdo Marçal, de 33 anos, deverá voltar aos gramados em cerca de dez dias. O veterano está sendo preparado para encarar o Grêmio no próximo dia 9, em Porto Alegre. As informações são do "Canal do TF".

Marçal sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito na partida contra o Athletico-PR, em Curitiba, no último dia 31. Sem poder atuar, o jogador vem sendo substituído pelo jovem Hugo, de 21 anos. Nas próximas partidas contra o Magallanes e contra o Vasco, ambas no Nilton Santos, o veterano deverá seguir fora.

O lateral-esquerdo, de 33 anos, foi contratado no ano passado pelo Botafogo, no meio do ano, e desde lá se tornou um dos líderes do atual elenco. Em 2023, Marçal atuou em 22 jogos, fez um gol e deu quatro assistências.