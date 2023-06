Jeffinho promete retorno ao Botafogo e exalta trabalho de Luís Castro: 'Excelente treinador'

Rio - Vivendo um momento de férias no futebol europeu, o atacante Jeffinho, de 23 anos, está no Brasil e participou de treinamentos junto ao elenco do Botafogo. Ex-jogador do Alvinegro e atualmente no Lyon, o jovem prometeu retornar algum dia para vestir a camisa do clube carioca.

"Pessoal (elenco) estava chateado, mas ficaram felizes por mim (pela ida ao Lyon). Prometi a eles um dia voltar, e se Deus quiser vou voltar. Quem sabe numa competição internacional, Libertadores", disse em entrevista ao "GE".

O atacante também falou sobre Luís Castro. Além de dizer que torce pela permanência do português no Botafogo, Jeffinho elogiou bastante o trabalho do treinador.

"Um ponto que ele (Luís Castro) tocava muito era que a gente tinha que ser família. Um ambiente muito bom, ele é um excelente treinador, uma ótima pessoa. Não tive muitos treinadores, mas ele foi o melhor que tive. Me ajudou bastante. Ele pontuava isso, se caminhar certo, vai dar certo", disse.