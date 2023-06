Torcedores do Botafogo mandam recados a Cristiano Ronaldo após ligação a Luís Castro

"Vai caçar o que fazer ao invés de ficar ligando para técnico do time dos outros. Deixa o Luís Castro no Botafogo", falou um internauta. "Ele nunca vai te amar da mesma forma que ama Tiquinho Soares", brincou outro. "Leva o (Fernando) Diniz", sugeriu um torcedor se referindo ao treinador do Fluminense.

O futuro de Luís Castro permanece incerto. Para contar com a permanência do técnico no Botafogo, o dono da SAF alvinegra, John Textor fez promessas ao português . Apesar disso, a proposta do Al-Nassr é tentadora. O clube ofertou um contrato de dois anos e meio com um salário quatro vezes maior do que recebe no Glorioso.

Castro deve definir seu rumo após a partida do Botafogo contra o Magallanes, do Chile, nesta quinta-feira (29), às 21h, no Nilton Santos, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Caso aceitar o desafio de comandar o Al-Nassr, o técnico ou o clube saudita terão que pagar R$ 10 milhões de multa.