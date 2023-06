Oferta do Al-Nassr para tirar Luís Castro do Botafogo inclui casa de R$ 13 milhões

A oferta do Al-Nassr para tirar o técnico Luís Castro do Botafogo já chamava atenção pelas cifras. No entanto, nesta quarta-feira (28), durante o programa "Seleção SporTV", o jornalista André Rizek revelou que a proposta dos sauditas também inclui uma mansão no valor de R$ 13 milhões.

Luís Castro receberia do clube de Cristiano Ronaldo um salário de 6 milhões de euros (R$ 31,7 milhões na cotação atual) por ano, livres de impostos. Ele assinaria com os sauditas por duas temporadas.

Além disso, caso acerte com o Al-Nassr e cumpra seu contrato, a mansão em Riad ficará para ele.