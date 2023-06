Tiquinho Soares é sondado por clubes da Arábia Saudita

Rio - Em meio ao interesse do Al-Nassr no técnico Luís Castro, outro nome do Botafogo recebeu sondagens de clubes da Arábia Saudita. Segundo o jornalista André Rizek, do canal SporTV, o atacante Tiquinho Soares tem sido sondado por clubes sauditas. Nenhuma proposta foi enviada ainda para o clube carioca.

De acordo com a informação do jornalista, os clubes sauditas realizaram sondagens para saber a situação do jogador e o valor da multa. Tiquinho Soares tem contrato com o Botafogo até o fim de 2024 e uma multa avaliada em 30 milhões de euros (R$ 158 milhões na atual cotação).

"Não quero ser arauto do apocalipse, mas os sauditas já estão sondando o Tiquinho, qual a situação, a multa. Não sei a condição, se quer ir, mas já estão sondando o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não se desesperem com a manchete, mas houve a sondagem", disse Rizek.

Contratado na metade do ano passado, Tiquinho Soares soma 27 gols em 44 jogos. Com ele em campo, o Botafogo venceu 66% das partidas disputadas e ele marcou em 48% das vezes. Em 2023, o atacante já marcou 21 gols em 30 partidas e é o artilheiro do Brasileirão com dez gols.