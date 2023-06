Jogador do Botafogo pede Tiquinho na Seleção: ‘Melhor do Brasil’

Rio - Companheiro de Tiquinho Soares no Botafogo, o lateral Di Plácido rasgou elogios ao camisa 9. Em entrevista ao jornalista André Hernan, o argentino afirmou que o artilheiro do Glorioso deveria receber chances na seleção brasileira.



“Tiquinho Soares hoje em dia é o melhor de todo o Brasil. É um jogador muito completo. Para mim, na próxima convocação, já tem que estar", disse o lateral.



Di Plácido também falou sobre a desconfiança que algumas pessoas ainda têm em relação ao Botafogo, mesmo com os sete pontos de vantagem na liderança.



"Se fala muito entre nós. Hoje em dia nós rimos. (...) No começo se falava tudo isso, sempre tinha uma desculpa. Mas hoje estamos demonstrando que somos um grande time e podemos jogar em qualquer campo. Vim aqui com essa intenção de ser protagonista, de acreditar que aconteça algo grande. Mas o que estamos fazendo não era esperado por ninguém", afirmou.



O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (29), às 21h (de Brasília), contra o Magallanes, pela Copa Sul-Americana, no Nilton Santos. O Glorioso é o líder do grupo A, com nove pontos.