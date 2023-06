Joel Carli, do Botafogo, realiza último treino antes da aposentadoria

Nesta quarta-feira, 28, Joel Carli realizou o último treino como profissional. O zagueiro se aposentará após o fim do contrato com o Botafogo, que é válido até o dia 30 de junho. Após pendurar as chuteiras, ele assumirá uma função administrativa no Alvinegro

Por isso, a atividade foi marcada pela despedida do capitão, que é ídolo do clube e o segundo estrangeiro com mais jogos com a camisa do Glorioso. Carli foi aplaudido pelos companheiros, passou pelo tradicional "corredor polonês" e ainda tirou uma foto com todo o grupo.

El Capitán no seu último treino como atleta profissional #VamosBOTAFOGO



Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/jHRHChS7Pc — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 28, 2023

O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira, às 21h, para enfrentar o Magallanes-CHI no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela última rodada do Grupo A da Copa Sul-Americana.