De contratação duvidosa à idolatria: a história de Joel Carli no Botafogo

Rio - "Una vez más y para siempre". O jogo desta quinta-feira (29), às 21h (de Brasília), contra o Magallanes (CHI), marcará a despedida do zagueiro Joel Carli dos gramados. O argentino chegou ao Botafogo em 2015, como uma contratação duvidosa, mas se aposentará como um dos ídolos do clube. Por isso a reportagem do O Dia relembra a passagem do defensor pelo Alvinegro.

O Botafogo anunciou a contratação de Joel Carli em dezembro de 2015. O zagueiro estava no Quilmes e ainda não tinha jogado por um time fora da Argentina. Naquele ano, o Glorioso havia conquistado o título da Série B e, consequentemente, a vaga para a elite do futebol brasileiro. Assim, havia a necessidade de reforços para a temporada seguinte. . O zagueiro estava no Quilmes e ainda não tinha jogado por um time fora da Argentina. Naquele ano, o Glorioso havia conquistado o título da Série B e, consequentemente, a vaga para a elite do futebol brasileiro. Assim, havia a necessidade de reforços para a temporada seguinte.

Estreia e consolidação



Carli disputou a primeira partida com a camisa do Botafogo em fevereiro de 2016, na vitória por 1 a 0 sobre o Resende, válida pelo Campeonato Carioca. Posteriormente, ele se firmou no time titular. O zagueiro, aliás, virou peça importante para o time tanto pela liderança técnica quanto pela liderança no vestiário.

Já durante o Brasileirão, a equipe até sofreu no início, mas apresentou grande mudança após a efetivação de Jair Ventura e garantiu a vaga para jogar a Libertadores de 2017. O xerife, claro, foi um dos símbolos daquela campanha e logo caiu nas graças da torcida. O Botafogo foi eliminado nas quartas de final para o Grêmio e ainda chegou até a semifinal da Copa do Brasil, caindo para o rival Flamengo. Para Carli, a história estava apenas começando.

Gol decisivo e título na conta

Dia 8/4/2018. Esta é a data que colocou Joel Carli na história do Botafogo de Futebol e Regatas. Na segunda partida da final do Campeonato Carioca, contra o Vasco, o Glorioso precisava vencer por pelo menos um gol para levar a decisão aos pênaltis, já que havia perdido a ida por 3 a 2, no Nilton Santos, uma semana antes.

Aos 49 minutos do segundo tempo, com o jogo nervoso e empatado em 0 a 0, Joel Carli foi para a área do Cruz-Maltino no último ataque. O lateral-esquerdo Gilson cruzou, o zagueiro Igor Rabello ficou com a sobra e serviu Rodrigo Pimpão, que escorou de primeira encontrando o atacante Kieza. O bloqueio da finalização parou nos pés do argentino, que finalizou para a meta defendida por Martín Silva e enlouqueceu a massa no Maracanã. Nos pênaltis, Gatito Fernandéz defendeu duas cobranças, de Werley e de Henrique, e o Glorioso conquistou o Cariocão.

Joel Carli fez o gol do Botafogo na final do Campeonato Carioca de 2018 Vitor Silva/Botafogo

Divórcio e reconciliação rápida

A relação de amor entre as partes continuou ao longo dos anos, mas sofreu um duro golpe em 2020. Em junho, em meio a novo processo de reformulação, o Glorioso optou por rescindir o contrato do zagueiro devido ao alto salário. Apesar da dispensa, não houve acordo entre as partes, e o zagueiro acionou o clube na Justiça. Joel Carli foi parar no Aldosivi, da Argentina, que o revelou profissionalmente. O Botafogo, por sua vez, foi rebaixado na lanterna do Brasileirão com apenas 27 pontos somados.

Menos de um ano depois da rescisão, em março de 2021, a diretoria do Botafogo, liderada pelo presidente Durcesio Mello - que conduziu a transformação do clube em SAF e vendeu para o empresário John Textor -, chegou a um acordo para assinar novamente com o zagueiro e diluir uma dívida milionária no tempo de contrato. O xerife retornou, aceitou reduzir a quantia e afirmou o posto de ídolo.

"El Capitán" comanda o acesso

Joel Carli retorna ao Botafogo em 2021, com o clube na Série B e em cenário complicado. Ele faz sua reestreia na 16ª rodada, na vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, no Nilton Santos, após sair do banco de reservas. Duas partidas depois, contra o Brasil de Pelotas, também em casa, o zagueiro assume a titularidade outrora de Gilvan e marca o gol da vitória aos 38 minutos do primeiro tempo. O Alvinegro termina a competição como campeão, tendo a melhor defesa do campeonato ao lado do Goiás, com 31 gols sofridos, e o argentino sendo um dos destaques.

Na temporada seguinte, o Botafogo foi para as mãos de John Textor, que focou na reestruturação do elenco. Carli iniciou o ano como titular no Campeonato Carioca, mas, com as contratações de nomes como Philipe Sampaio, Adryelson e Victor Cuesta, além de problemas físicos do próprio argentino, disputou apenas cinco jogos no Brasileirão.



Em janeiro de 2023, ele assinou seu último vínculo com o Botafogo, até o dia 30 de junho. Com apenas dois jogos no ano, ambos no Campeonato Carioca, o ídolo alvinegro terá seu último encontro com a torcida vestindo a camisa do Botafogo nesta quinta-feira (29), contra o Magallanes (CHI), às 21h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Próximos passos

Este, no entanto, não será um "adeus" ao Botafogo. Joel Carli estudou, se graduou em direção esportiva pela Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), de Buenos Aires, e terá um cargo administrativo ainda não definido pelo estafe do clube no Departamento de Futebol.



Com uma passagem marcante, Joel Carli encerra sua trajetória como jogador profissional com 190 jogos pelo Botafogo, com dez gols marcados, além de admiração por parte dos companheiros de elenco e carinho da torcida.