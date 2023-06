Botafogo acredita que Luís Castro irá responder sobre permanência até sexta-feira

Rio - A novela envolvendo Luís Casto continua no Botafogo, porém, há uma nova data para ela ser encerrada. De acordo com informações do portal "UOL, o Alvinegro acredita que o técnico deverá sar uma resposta sobre se irá continuar ou não até esta sexta-feira.

Luís Castro recebeu uma proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, para assumir o comando do clube do Oriente Médio a partir do dia 1º de julho. Apesar dos números exorbitantes, o Alvinegro confia no bom relacionamento de John Textor com o técnico e também no clamor do elenco pela continuidade para seguir o português.

O Al-Nassr teria oferecido ao atual treinador do Botafogo uma proposta salarial com valores superiores em quatro vezes o que o português recebe no Glorioso. A oferta seria de dois anos e meio. Caso deixe o Glorioso, Castro ou o clube saudita terão que pagar R$ 10 milhões de multa.

No Botafogo deste abril do ano passado, Luís Castro vive seu melhor momento no clube carioca, que lidera o Brasileiro com sete pontos de vantagem para o segundo colocado. O seu vínculo vai até abril de 2024.