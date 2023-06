Veja o que o Botafogo precisa para ser primeiro do grupo na Sul-Americana

Líder do Grupo A da Copa Sul-Americana, o Botafogo joga em casa contra o Magallanes (Chile), nesta quinta-feira (29), às 21h, para confirmar a vaga direta nas oitavas de final na Copa Sul-Americana. Mas não basta vencer, é preciso ficar de olho no jogo da LDU, que joga no Equador contra o César Vallejo (Peru). Veja o que o Botafogo precisa para se garantir em primeiro lugar do grupo e não ter que jogar fase extra do mata-mata, contra um terceiro colocado dos grupos da Libertadores.





Se vencer no Nilton Santos



- Empatado com a LDU em primeiro lugar, com nove pontos, o Botafogo é líder pelo critério de gols marcados (9x7), já que está empatado no saldo (5x5). Ou seja, precisa vencer, caso os equatorianos também vençam.



- Além disso, terá que manter, pelo menos, a igualdade no saldo de gols, desde que os equatorianos não marquem dois gols a mais do que o Glorioso.



- Se vencer e a LDU tropeçar em casa, o Botafogo não precisará fazer outras contas para se garantir em primeiro lugar.



Se o Botafogo tropeçar



- Assim como em caso de vitória, o time de Luís Castro precisará fazer contas em caso de um tropeço, desde que a LDU também não vença seu jogo.



- Se empatar, o Botafogo precisa de pelo menos um empate dos equatorianos, desde que eles não marquem dois gols a mais do que o Glorioso.



- Se o Glorioso perder no Nilton Santos, a LDU também precisa ser derrotada em Quito. Neste caso, a derrota terá de ser, pelo menos, pelo mesmo saldo do adversário direto. Além disso, os equatorianos só podem fazer um gol a mais.