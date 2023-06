Luís Castro topa proposta do Al-Nassr e irá se despedir do Botafogo nesta quinta

Rio - O treinador Luís Castro está vivendo suas últimas horas como técnico do Botafogo. O português aceitou a proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e irá comandar o clube carioca pela última vez nesta quinta-feira contra o Magallanes, pela Sul-Americana. As informações foram dadas em primeira mão pelo portal "Goal" e confirmadas pelo Jornal Meia Hora.

A proposta do clube saudita pelo português é a partir do dia 1º de julho. Ele irá assinar um contrato de dois anos e meio com o Al-Nassr, que tem Cristiano Ronaldo como sua maior estrela. A proposta salarial feita pelo clube saudita seria em torno de quatro vezes maior que o salário de Luís Castro no Botafogo.

Até o momento, Luís Castro tem 76 partidas no comando da equipe, com 41 vitórias, 14 empates e 21 derrotas. Ele irá deixar o clube carioca em seu melhor momento nesta passagem de 1 ano e dois meses. O Alvinegro lidera o Brasileiro com sete pontos de vantagem para o segundo lugar.