Joel Carli se despede do Botafogo: 'Seguirei com a estrela no peito para sempre'

Rio - O Botafogo terá uma noite de despedidas. Além do técnico Luís Castro, que está de saída para o Al-Nassr , da Arábia Saudita, o zagueiro Joel Carli irá pendurar as chuteiras. Na véspera da partida contra o Magallanes, do Chile, nesta quinta-feira (29), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o jogador publicou um texto de despedida nas redes sociais.

"Não é fácil expressar, muitos sentimentos e um carinho enorme que tenho recebido de todos os alvinegros. Deixei tudo de mim por essas cores e agradeço por tudo que vivi. O Botafogo é diferente, especial. Seguirei com vocês sem as chuteiras nos pés, mas com a estrela no peito. Para sempre", escreveu o zagueiro.

Contratado em 2015, Joel Carli tem contrato até o dia 30 de junho. O zagueiro, 36 anos, encerra a trajetória como um dos grandes ídolos da história do Botafogo. Ao todo, disputou 190 jogos, marcou dez gols e foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro (2021) e do Campeonato Carioca (2018). Carli seguirá no clube trabalhando em cargo administrativo do departamento de futebol.

Confira o texto na íntegra:

"Mente em paz e coração grato. Hoje esta sendo um dia especial na minha trajetória neste clube que aprendi a amar. Me despedir como jogador profissional vendo novamente o Botafogo forte em uma competição internacional é algo que me alegra muito e que será um prazer vivenciar ao lado dos botafoguenses, familiares, funcionários e amigos.



Na nossa casa, com nossas cores. Em família. Não é fácil expressar, muitos sentimentos e um carinho enorme que tenho recebido de todos os alvinegros pelas ruas e também aqui nas redes sociais.



Deixei tudo de mim por essas cores e agradeço por tudo que vivi. O Botafogo é diferente, especial. Seguirei com vocês sem as chuteiras nos pés, mas com a estrela no peito.



Para sempre."