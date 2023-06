Saída de Luís Castro provoca revolta de torcedores do Botafogo nas redes sociais

Rio - O técnico Luís Castro aceitou a oferta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e deixará o comando do Botafogo após a partida contra o Magallanes (CHI), nesta quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, pela Copa Sul-Americana. Nas redes sociais, torcedores alvinegros mostraram revolta com a decisão do português, que trabalhará com Cristiano Ronaldo no Oriente Médio.

Luís Castro assinará com o clube saudita por duas temporadas, e seus vencimentos, conforme apurou a reportagem do O Dia, irão praticamente dobrar em relação ao atual no Botafogo.

Confira alguns dos protestos nas redes sociais: