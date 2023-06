Em nota, Botafogo afirma que não foi comunicado por Luís Castro sobre saída

Rio - Em meio às notícias sobre a saída de Luís Castro para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, o Botafogo, em nota divulgada nas redes sociais, informou que não foi comunicado pelo treinador e nem recebeu qualquer documento do clube saudita como proposta para assinar com o português.

Às vésperas da partida contra o Magallanes (CHI), pela Copa Sul-Americana, o posicionamento do Glorioso escancarou foco na partida, que vale vaga para as oitavas de final, e na despedida do ídolo Joel Carli, que irá se aposentar e assumir cargo administrativo no Departamento de Futebol. De acordo com o site "Goal", Castro tomou a decisão e treinará Cristiano Ronaldo