Em provável adeus de Luís Castro, Botafogo fica no empate com o Magallanes e vai ao playoff da Sul-Americana

O Botafogo desperdiçou a oportunidade de garantir vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e precisará jogar o playoff da competição. Isso porque o Alvinegro, que tinha o jogo controlado até a expulsão de Marlon Freitas, empatou com o Magallanes-CHI em 1 a 1 no Estádio Nilton Santos, na noite desta quinta-feira, 29. Com o resultado, o Glorioso chegou aos dez pontos e caiu para a segunda colocação. Já a LDU, que venceu na rodada, somou 12 pontos e garantiu a primeira colocação do Grupo A.

Cabe destacar que a noite foi de despedidas. Joel Carli, que entrou nos minutos finais do segundo tempo, fez o último jogo da carreira, já que vai se aposentar ao fim do mês. Luís Castro, por sua vez, tem proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita, e terá uma reunião nesta sexta-feira para definir o futuro - a tendência é de que ele deixe o Glorioso.

Agora, o Botafogo volta as atenções para o Brasileirão. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Vasco no Estádio Nilton Santos. O jogo é válido pela 13ª rodada do campeonato.

O JOGO

O Botafogo dominou o primeiro tempo de ponta a ponta, enquanto o Magallanes não conseguiu levar perigo à meta defendida por Lucas Perri. O Alvinegro teve bom volume ofensivo e poderia ter construído uma vantagem confortável no marcador ainda na etapa inicial.

Apesar do cenário positivo, o Glorioso marcou apenas um gol durante os primeiros 45 minutos de partida. Aos 19 minutos, conseguiu o desarme, e a bola sobrou para Marlon Freitas. O volante partiu em velocidade pelo lado esquerdo e acionou o próprio Eduardo. O meio-campista invadiu a área e devolveu para Marlon, que bateu de chapa para estufar as redes do time chileno.

No segundo tempo, o time de Luís Castro mostrou o mesmo apetite de gol e se lançou ao ataque para ampliar a vantagem. O Botafogo chegou a criar chances claras, mas esbarrou no mesmo problema da etapa inicial: falta de capricho na conclusão.

Já aos 20 minutos, o cenário da parida mudou completamente. Isso porque Marlon Freitas recebeu o cartão vermelho direto depois de acertar, com o pé, a cabeça de Aránguiz.

A partir daí, o Alvinegro teve teve muita dificuldade para criar, e o Magallanes cresceu na partida. Com a melhora e um homem a mais, o time chileno conseguiu o empate. Em rápido contra-ataque aos 35 minutos, Zapata ficou cara a cara com Lucas Perri e finalizou no canto esquerdo, sem chances de defesa para o goleiro alvinegro.

O empate não interessava o Botafogo. Assim, o Alvinegro se lançou ao ataque em busca da vitória. Nos acréscimos, o Magallanes ainda teve um jogador expulso, mas o 1 a 1 permaneceu no placar.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Magallanes-CHI



Data e Hora: 29/06/2023, às 21h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bismarck Santiago (COL)



Cartões amarelos: Gustavo Sauer, Rafael, Tiquinho Soares e Adryelson (BOT) / Zapata (MAG)

Cartões vermelhos: Marlon Freitas (BOT) / Espinoza (MAG)

Gols: Marlon Freitas (1-0) (18'/1ºT) / Zapata (1-1) (35'/2ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)

Lucas Perri; Rafael (Di Plácido, Intervalo), Victor Cuesta, Adryelson (Joel Carli, 38'/2ºT) e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Danilo Barbosa, 40'/2ºT) e Eduardo; Gustavo Sauer (Júnior Santos, Intervalo), Victor Sá (Luis Henrique, Intervalo) e Tiquinho Soares.

MAGALLANES (Técnico: Mario Salas)

Gastón Rodríguez; Matías Vásquez (Contreras, 35'/2ºT), Acevedo, Beraldo e Felipe Espinoza; Canales (Aránguiz, Intervalo), Vásquez e Jorquera (Souper, 09'/2ºT); Alfaro (Zapata, Intervalo), Thomas Jones e Felipe Flores (Barría, Intervalo).