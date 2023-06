Carli é homenageado depois do último jogo da carreira e volta a se declarar ao Botafogo: 'Clube que amo'

Apesar do frustrante empate com o Magallanes, que levou o Botafogo ao playoff da Sul-Americana, a noite não deixou de ser especial. O jogo desta quinta-feira, 29, marcou a despedida de Joel Carli do futebol. Após a partida, o zagueiro recebeu o carinho dos jogadores e da comissão técnica do Alvinegro. Como pode ser visto no vídeo abaixo, todos fizeram um corredor para o defensor, que foi aplaudido.

Joel Carli se despede dos gramados como ídolo do Botafogo de Futebol e Regatas!

"Estou feliz, estou me aposentando no clube que eu amo, me apaixonei no primeiro dia que cheguei. Estou em paz depois da carreira que fiz, me entreguei por completo ao futebol. E, hoje, estar aqui, com estádio lotado e com essa família botafoguense, esse é um dia especial". Muito (emocionado), por estar a família, muitas pessoas queridas e toda a nossa torcida", afirmou Carli, à Paramount+.

Obrigado, Capitán! A torcida alvinegra te ama e tem orgulho de tudo que você construiu por aqui!

Durante a entrevista ao canal, o repórter pediu ao zagueiro pediu para escolher um momento mais especial ao longo da carreira no Botafogo. O zagueiro, então, escolheu justamente a sua volta, quando o Alvinegro estava na Série B e brigada pelo acesso à elite do futebol brasileiro.



"Quando eu retornei para devolver o Botafogo para a Série A. Aquela Série B foi muito difícil, e voltei para isso. Acho que foi esse momento", disse o zagueiro.

Joel Carli vai se aposentar ao fim do contrato, que expira no dia 30 deste mês. Vale lembrar que, depois de pendurar as chuteiras, ele assumirá um cargo administrativo no Botafogo.