Botafogo: Luís Castro informa que decisão sobre futuro será tomada após a reunião de sexta-feira

A novela sobre o futuro de Luís Castro continua. Na entrevista coletiva desta quinta-feira, 29, após o empate do Botafogo com o Magallanes, o treinador informou que só tomará uma decisão sobre seu futuro após uma reunião que acontecerá na sexta.

"Na terça-feira passada, eu tive uma reunião com John Textor em que nós falamos sobre o momento do clube, sobre a vitória que havíamos alcançado contra o Palmeiras, falamos da próxima janela e falamos do interesse que podia haver do Al-Nassr em mim. Foi comunicado que não havia nenhuma proposta oficial na altura, e decidimos, então, voltar a ter uma conversa após uma reunião entre meu agente e meu advogado se houvesse uma proposta oficial", disse Castro.

"Essa reunião será amanhã, portanto, só vou tomar uma decisão após uma reunião entre meu agente, meu advogado e o clube. Não é de bom tom da minha parte aceitar o que quer que seja sem primeiro haver a conversa entre as partes. A reunião foi clara com o dono do clube, os timings foram determinados por nós e é tudo que posso dizer neste momento", completou.

Vale lembrar que, mais cedo, o portal "Goal" noticiou, e o Jornal O Dia confirmou, que o português aceitou a proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Ele irá assinar um contrato de dois anos e meio com o Al-Nassr, que tem Cristiano Ronaldo como sua maior estrela. A proposta salarial feita pelo clube saudita seria em torno de quatro vezes maior que o salário de Luís Castro no Alvinegro. O português comandou o Glorioso em 77 oportunidades. No total, foram 41 vitórias, 15 empates e 21 derrotas.