Veja quem será o adversário do Botafogo nos playoffs da Sul-Americana

O Botafogo enfrentará o Patronato, da Argentina, nos playoffs da Copa Sul-Americana. Quem vencer o confronto, que será disputado em jogos de ida e volta, avança às oitavas de final da competição. Abaixo, confira como ficou a tabela:

Confrontos definidos! Os jogos do Playoff de Oitavas de Final da CONMEBOL #Sudamericana.#GrandeConquista pic.twitter.com/tEg2CWPKWL — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) June 30, 2023

Vale lembrar que o Botafogo precisará disputar o playoff porque empatou com o Magallanes no Estádio Nilton Santos, na noite desta quinta-feira, e caiu para a segunda colocação do Grupo A da Sul-Americana.

Já o Patronato foi o terceiro colocado do Grupo H da Libertadores, que tinha Olimpia-PAR, Atlético Nacional-COL e Melgar-PER. O time argentino somou seis pontos - teve duas vitórias e quatro derrotas.