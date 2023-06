Botafogo pensou em não levar Luís Castro a campo após 'vazamento de saída'

Rio - O clima no Botafogo pesou bastante após a saída de Luís Castro "vazar na imprensa". De acordo com informações do "ge", o clube carioca cogitou a ideia de não ter o português na beira do gramado no jogo contra o Magallanes , pela Sul-Americana, nesta quinta-feira (29), mas recuou por risco judicial.

O Botafogo queria evitar o clima de vaias e xingamentos de torcedores a Luís Castro , no Nilton Santos. Porém, a possibilidade de não ter o comandante sob a beira do campo caiu por terras porque o português poderia acusar o clube carioca de impedir de fazer seu trabalho sem motivo aparente, uma vez que ainda é técnico da equipe e não assinou nada com o Al-Nassr.

Luís Castro prometeu tomar e comunicar sua decisão nesta sexta-feira (30). O português deve deixar o cargo, apesar de não ter falado oficialmente com a diretoria do Glorioso até a última quinta.

Em entrevista à "Paramount+" antes do jogo, ele adotou tom de despedida. "O Botafogo sabe caminhar por ele e terá um futuro brilhante, tenho certeza, por ter uma torcida apaixonada, pessoas trabalhando no clube de forma apaixonada", disse.

A proposta do Al-Nassr por Luís Castro envolve um salário anual de R$ 36 milhões, além de uma mansão avaliada em R$ 13 milhões. O Botafogo levará cerca de R$ 10 milhões com a multa contratual do técnico.

Sob o comando do Glorioso, Luís Castro tem 77 partidas, com 41 vitórias, 15 empates e 21 derrotas. Ele irá deixar o clube carioca em seu melhor momento nesta passagem de um ano e dois meses. O Alvinegro lidera o Brasileiro com sete pontos de vantagem para o segundo lugar.