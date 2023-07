Restam apenas cerca de mil ingressos à venda para a partida entre Botafogo e Vasco

O Botafogo informou, na noite desta sexta-feira, 30, que restam cerca de mil ingressos à venda para o jogo contra o Vasco. Além disso, de acordo com o clube, 35 mil entradas já foram comercializadas para o Clássico da Amizade.

Vale lembrar que a partida contará apenas com botafoguenses. O Vasco cumpre punição pelas confusões em São Januário, após a derrota para o Goiás, no último dia 22 de junho. Assim, os cruz-maltinos estão impedidos de irem aos estádios.

Também cabe mencionar que o setor norte estará fechado para o jogo deste fim de semana. Isso acontece por causa da montagem da estrutura de palco para o show da cantora Ludmilla, que acontecerá no dia 08 de julho.

Em tempo: Botafogo e Vasco se enfrentarão no próximo domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.