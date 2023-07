Extensão de contrato do meia Gabriel Pires, do Botafogo, é registrada no BID da CBF

A prorrogação do contrato de empréstimo do meia Gabriel Pires com o Botafogo junto ao Benfica, de Portugal, foi publicada nesta sexta-feira (30) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O novo vínculo do jogador com o alvinegro vai até dezembro deste ano.

O contrato anterior de jogador, registrado no dia 12/8/2022, se encerrava nesta sexta-feira, mas a diretoria do Glorioso alinhou com o Benfica para ativar uma das cláusulas previstas.

Gabriel Pires se recupera de uma lesão na panturrilha direita, e não entra em campo pelo Botafogo desde o dia 20/5, na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense em partida válida pelo Brasileirão.