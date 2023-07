Confira os dias e horários dos jogos do Botafogo no playoff da Sul-Americana

Nesta sexta-feira, 30, a Conmebol divulgou a tabela dos playoffs da Copa Sul-Americana. Assim, ficou definido que o Botafogo enfrentará o Patronato, da Argentina, nos dias 12 e 19 de julho. O jogo da volta será no Rio de Janeiro. Abaixo, confira as informações:

JOGO DE IDA

12 de julho (quarta-feira)

Patronato x Botafogo - 19h (de Brasília), a princípio no Estádio Presbítero Bartolomé Grella, na cidade de Paraná, na Argentina.



JOGO DA VOLTA

19 de julho (quarta-feira)

Botafogo x Patronato - 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que o Botafogo precisará disputar o playoff porque empatou com o Magallanes no Estádio Nilton Santos, na noite da última quinta-feira, e caiu para a segunda colocação do Grupo A da Sul-Americana.

Já o Patronato foi o terceiro colocado do Grupo H da Libertadores, que tinha Olimpia-PAR, Atlético Nacional-COL e Melgar-PER. O time argentino somou seis pontos - teve duas vitórias e quatro derrotas.