Além de Bruno Lage, Botafogo também vê Tite como possível opção de Luís Castro

Rio - Em busca de um substituto para Luís Castro, o Botafogo tem dois alvos em mira. Além de Bruno Lage, que já conversa com John Textor, e é o preferido, o Alvinegro tem Tite, ex-treinador da seleção brasileira, como uma das opções. As informações são do "Canal do TF".

Apesar do desejo alvinegro, ambas as negociações são complicadas. Bruno Lage e Tite desejam atuar no futebol europeu. Ciente disso, o Botafogo sabe que poderá ter que buscar outros nomes, mas por enquanto tem os dois como focos principais.

Em relação a Rogério Ceni e Cuca, dois nomes que também vem sendo ventilados no clube carioca, ambos estão descartados por enquanto. Luís Castro deixou o Botafogo no fim desta semana rumo ao Al-Nassr, da Arábia Saudita.