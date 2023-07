Caçapa já comandará o Botafogo em clássico com o Vasco

Rio - Após a saída do técnico Luís Castro , o Botafogo anunciou o interino Claudio Caçapa, auxiliar do Lyon, clube francês também gerido pelo norte-americano John Textor. Segundo o "ge", mesmo sem registro no Boletim Informativo Diário (BID), o substituto temporário do português já vai comandar o Glorioso na beira do gramado no clássico com o Vasco, no domingo (2).

Caçapa vai assinar a súmula como auxiliar, com o técnico do time B, Lucio Flavio, como treinador. O comandante da segunda equipe do Glorioso já está inscrito no BID da CBF porque já exerceu a função de interino outras vezes.

O auxiliar do Lyon já esteve a frente do treino do Botafogo neste sábado no Centro de Treinamento Lonier, o último antes da partida contra o Vasco, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos. A tendência é que Caçapa não faça grandes mudanças na equipe.