Botafogo cumpre acordo do RCE e realiza pagamento de R$ 6,5 milhões de dívida trabalhista

O Botafogo conseguiu uma importante vitória nos bastidores. Neste sábado, 01, o Alvinegro anunciou que realizou o pagamento de R$ 6,5 milhões de dívida trabalhista e, consequentemente, cumpriu o acordo para continuar no RCE (Regime Centralizado de Expedições).

Vale destacar que, se o Glorioso não fizesse o pagamento, corria o risco de sair do RCE e entrar no REEF, que é o Regime Especial de Execução Forçada. Ao site oficial do Botafogo, o Diretor Geral da SAF, Thairo Arruda, comemorou o cumprimento do acordo.



"Esse pagamento é um grande sinal do nosso compromisso em quitar a dívida histórica do Botafogo. Estamos trabalhando com responsabilidade financeira para crescermos sustentavelmente, equilibrando despesas e receitas. Quando assumimos a SAF, era inviável cumprir os acordos de dívidas que haviam sido firmados. Mergulhamos no entendimento do perfil do passivo e abrimos diálogo com os credores trabalhistas. Refizemos os acordos para viabilizar os pagamentos dentro do fluxo de caixa. Esse é o nosso compromisso. Seguiremos sempre em busca do que é melhor para o futuro do Botafogo", disse Thairo Arruda.