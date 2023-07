Botafogo divulga relacionados para o jogo contra o Vasco; veja a lista

Neste sábado, 01, o Botafogo divulgou os relacionados para o jogo contra o Vasco. Os principais desfalques da lista são as ausências de Matheus Nascimento e Victor Sá, que estão em tratamento. Por outro lado, o Alvinegro conta com o retorno de Matías Segovia, que ficou de fora do jogo da Sul-Americana porque não estava inscrito na competição.

Também vale mencionar que Gabriel Pires, Lucas Fernandes e Marçal seguem de fora. As outras baixas são Lucas Piazon e Joel Carli, que ficaram sem contrato com o Botafogo - o zagueiro, inclusive, se aposentou e assumirá um cargo administrativo no Glorioso.

Por fim, cabe destacar que Jacob Montes estará à disposição para o clássico. O estadunidense, que defende a seleção da Nicarágua, foi relacionado pela primeira vez em 2023.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS