Cláudio Caçapa exalta momento do Botafogo e projeta continuidade de trabalho: 'É líder do campeonato'

Rio - Ex-jogador de clubes importantes como Lyon, Atlético-MG e Cruzeiro, Cláudio Caçapa, de 47 anos, chegou ao Botafogo para ser treinador interino, enquanto o Alvinegro busca uma contratação para substituir Luís Castro, que deixou o clube rumo ao futebol árabe. Em entrevista à Botafogo TV, o ex-zagueiro comemorou a sua primeira experiência na função no futebol brasileiro.

"Chego num bom momento, porque é líder do campeonato, está todo mundo atrás cobiçando esse primeiro lugar. Chego para somar. Tudo que eles fizeram até agora foi por merecimento, por tudo que trabalharam, pela dedicação, pela atitude desses atletas e da comissão e viemos aqui para dar continuidade", afirmou.

Caçapa exaltou a história do Botafogo e também citou alguns jogadores do atual elenco do Botafogo com quem já teve a oportunidade de trabalhar.

"É uma honra estar aqui e poder vestir essa camisa tão gloriosa. Já conheço alguns atletas, já trabalhei com Rafael e Marçal no Lyon, com o Danilo (Barbosa) na Seleção sub-20, inclusive fomos campeões de Toulon, com o Adryelson na Seleção sub-17. Já conheço a estrutura do time, é um time bem competitivo, que tem uma mistura de juventude e experiência", disse.