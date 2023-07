Tiquinho Soares destaca postura do Botafogo em clássico: 'Mostra o que é nossa equipe'

Rio - Principal artilheiro do Botafogo no ano, Tiquinho Soares, não deixou sua marca no clássico desde domingo, mas deu uma assistência para um dos gols na vitória sobre o Vasco por 2 a 0 . Ao fim da partida, o centroavante destacou o rendimento da equipe no primeiro jogo sem Luís Castro.

"Essa vitória mostra muito o que é a nossa equipe. Fizemos um grande jogo hoje. Dedicamos ao Rafael, que se machucou no jogo de hoje. Parabenizar o nosso grupo, temos muitas coisas para conquistar. Precisamos sempre manter os pés no chão", disse.

Os dois gols do Botafogo foram marcados no segundo tempo. Aos 9 minutos, Luis Henrique abriu o placar após assistência de Tiquinho Soares. Já nos acréscimos da partida, Carlos Alberto deu números finais ao clássico, após bela arrancada e jogada individual.

Com a vitória sobre o Vasco, o Alvinegro fecha o primeiro turno com 100% de aproveitamento contra seus rivais cariocas. Antes, o Botafogo já havia vencido Flamengo e Fluminense. A derrota mantém o Cruz-Maltino na zona de rebaixamento do Brasileiro com 9 pontos.