Botafogo admite 'grave lesão' no joelho de Rafael; lateral vai fazer mais exames

Rio - O Botafogo teve uma grande atuação, venceu o Vasco, no Nilton Santos, e manteve sua vantagem de sete pontos na liderança do Brasileiro. Porém, o Alvinegro não teve apenas notícias positivas neste domingo. O lateral-direito Rafael deixou o clássico ainda no primeiro tempo, com uma lesão no joelho esquerdo. Depois da partida, a assessoria do clube carioca divulgou que a contusão foi grave.

"O atleta Rafael sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e está sendo assistido pelos médicos alvinegros. Hoje serão realizados exames complementares. Toda nossa solidariedade ao nosso atleta neste momento difícil", afirmou.

Contratado pelo Botafogo em 2021, Rafael já teve uma grave lesão pelo clube carioca. No primeiro jogo da temporada de 2022, o lateral, de 32 anos, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles da perna esquerda, precisou se submeter a uma operação e ficou quase sete meses sem atuar.

Após atuar em apenas 12 jogos somados em 2021 e 2022, Rafael vinha tendo neste ano a sua temporada com mais partidas pelo Botafogo. No total, em 2023, ele entrou em campo em 24 jogos e deu uma assistência.