Cláudio Caçapa exalta clima 'extraordinário' no Nilton Santos e se vê 'preparado' para ser efetivado no Botafogo

Rio - Cláudio Caçapa, de 47 anos, viveu um domingo bem diferente e especial. Contratado repentinamente para assumir interinamente o Botafogo, o ex-zagueiro do Lyon comandou a vitória do Alvinegro sobre o Vasco por 2 a 0 no Nilton Santos. Ao fim da partida, o ex-jogador exaltou a atmosfera criada pelos torcedores alvinegros no clássico deste domingo.

"Eu não poderia começar a coletiva sem falar da torcida. O que vivi hoje foi extraordinário. Na nossa chegada ver a torcida cantando foi maravilhoso. Gostaria de agradecer. Minha chegada foi muito leve. Os atletas e o staff me receberam de braços abertos. Me ajudaram no trabalho hoje. O Lúcio me ajudou bastante, está na casa há muito tempo, conhece os atletas e a característica. Agradeço a todo o staff que nos ajudou com a vitória", afirmou.

Não se sabe por quanto Caçapa irá dirigir o Botafogo, porém, o interino foi questionado sobre uma possível efetivação. O ex-zagueiro afirmou que se sente pronto para essa missão.

"Preparado estou. São 7 temporadas e meia como auxiliar do Lyon. Era tudo que eu queria assumir um clube. Assumir o Botafogo já é outra coisa. Precisa sentar e conversar até porque tenho contrato com o Lyon, não é tão simples. Mas estou muito feliz de estar aqui mesmo interinamente. Agora é dar continuidade, aproveitar o momento", disse.

Os dois gols do Botafogo foram marcados no segundo tempo. Aos 9 minutos, Luis Henrique abriu o placar após assistência de Tiquinho Soares. Já nos acréscimos da partida, Carlos Alberto deu números finais ao clássico, após bela arrancada e jogada individual.

Com a vitória sobre o Vasco, o Alvinegro fecha o primeiro turno com 100% de aproveitamento contra seus rivais cariocas. Antes, o Botafogo já havia vencido Flamengo e Fluminense. A derrota mantém o Cruz-Maltino na zona de rebaixamento do Brasileiro com 9 pontos.