Depois de conversas, Botafogo adota confiança por acerto com Bruno Lage

Rio - Com a saída de Luís Castro, o Botafogo procura um novo treinador e tem Bruno Lage como favorito. De acordo com informações do portal "UOL", o clima é de otimismo no clube carioca após conversa entre John Textor e o comandante, de 47 anos, que está sem clube.

O norte-americano reforçou a situação do Botafogo e a importância de um título brasileiro para Bruno Lage. Na opinião de Textor, o sucesso no Alvinegro pode fazer o treinador ganhar respaldo no mercado internacional.

Inicialmente, o desejo de Bruno é de continuar no futebol europeu. Recentemente, o português recusou uma proposta do Atlético-MG. De acordo com a "CNN" portuguesa, Luís Castro bateu um papo com Lage para abordar o momento do futebol brasileiro.

Bruno Lage é um jovem treinador que iniciou sua carreira na função dirigindo o Benfica. Ele conquistou um Campeonato Português em duas temporadas à frente do clube de Lisboa. Em 2021, o treinador chegou ao Wolverhampton e dirigiu a equipe inglesa em uma temporada completa e deixou o clube depois de uma sequência ruim no começo da última temporada europeia.