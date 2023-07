Carlos Alberto comemora oportunidade no Botafogo e destaca conterrâneos: 'Os paraíbas juntos ajudando'

Rio - O Botafogo venceu o Vasco pelo placar de 2 a 0 na tarde do último domingo (2), no Estádio Nilton Santos, e se manteve com sete pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Em campo, o clássico foi decidido por uma dupla de jovens paraibanos: Luis Henrique e Carlos Alberto, ambos atacantes. O segundo, em passagem pela zona mista após o duelo, celebrou mais uma oportunidade na equipe.

Além dos pontas, Tiquinho Soares e Hugo também são do mesmo estado nordestino e foram fundamentais em mais uma vitória - o centroavante contribuiu com uma assistência no primeiro gol, marcado por Luis Henrique, enquanto o lateral-esquerdo foi um dos destaques do sistema defensivo.

"Feliz por estar juntos dos paraíbas aí ajudando o Botafogo . É uma noite de gratidão. Estava trabalhando há um longo tempo já e não vinha entrando. Feliz por esse momento, feliz pelo meu companheiro (Luis Henrique). Todos os dias a gente brinca que aprende com o Tiquinho. Os 'paraíbas' juntos ajudando o Fogão", disse Carlos Alberto, que completou exaltando o artilheiro do Brasileirão.

"Tiquinho é um cara que ajuda a gente no dia a dia, dando conselhos, falando outras coisas. Então o respeito que eu, o Luís Henrique e o Hugo, que somos os mais novos, temos com ele, a gente não sabe explicar. A gente escuta muito o que ele fala."

Carlos Alberto ainda luta por afirmação no elenco do Botafogo e tem cenário diferente em relação ao de Luis Henrique, utilizado com frequência e ponto alto quando o assunto é evolução. O segundo, que foi revelado nas categorias de base do Glorioso, ressaltou como a proximidade com o conterrâneo torna a relação da "família" diferente.

"Temos uma relação muito boa assim como todo grupo, mas a gente por ser conterrâneo é um pouco diferente. Está sempre se ajudando. Eu e Carlinhos (Carlos Alberto) moramos próximos, estamos sempre treinando juntos também fora do clube", disse Luis Henrique.