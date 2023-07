Luis Henrique elogia torcida do Botafogo no clássico: 'Estava muito arrepiado'

Rio - Autor do primeiro gol do Botafogo na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, no último domingo (2), pela Série A do Brasilerão, no Nilton Santos, o atacante Luis Henrique exaltou a torcida alvinegra. Cria da base do Glorioso, o jogador viveu um sonho ao ouvir o estádio lotado de botafoguenses gritando seu nome.

"Antes do jogo tinha falado que era dia de dar alegria ao torcedor, por eles terem esgotado os ingressos. Acabar desse jeito, com eles gritando meu nome, é um sonho, por ter vindo da base", disse em participação ao programa "seleção sportv", e emendou.

"Na minha primeira passagem tive pouco tempo com a torcida, por conta da pandemia, e agora ter o carinho deles é muito gratificante. Estava emocionado, muito arrepiado. É a gratidão que fica. Espero até o fim do ano, até onde deixarem, continuar sentindo esse apoio", completou.

Com a vitória, o Botafogo se mantém líder da tabela do Campeonato Brasileiro com 33 pontos. Agora, o Glorioso reúne seu foco para o confronto direto com o vice-líder Grêmio, que está com 26 pontos. A partida será no domingo (9), às 18h30, pela 14ª rodada, em Porto Alegre.