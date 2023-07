Rafael, do Botafogo, passará por operação no joelho nesta segunda

Rio - Como já era esperado,, foi grave. O Glorioso confirmou que o lateral precisará ser submetido à uma cirurgia no local, que acontecerá já nesta segunda-feira (3).Rafael precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do clássico, que terminou com a vitória por 2 a 0 do Botafogo. O jogador deixou o estádio Nilton Santos com o joelho imobilizado.A lesão de Rafael gerou comoção no elenco alvinegro. Autor do segundo gol, Carlos Alberto fez questão de levantar a camisa do companheiro durante a comemoração. Ao fim da partida, Tiquinho Soares, eleito craque do jogo, também manifestou apoio ao companheiro.