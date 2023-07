Sem Rafael, Botafogo pode adiantar busca por lateral uruguaio

A grave lesão de Rafael fez com que Botafogo se voltasse de vez para o mercado em busca de um lateral-direito. A diretoria alvinegra colocou em pauta a contratação de Mateo Ponte, uruguaio que atua no Danubio.



O Glorioso chegou a fazer uma consulta anteriormente dias atrás sobre a situação do atleta. De acordo com o jornalista Bernardo Gentile, o clube tem que contar com o dinheiro da parceria com o Lyon para tentar a contratação de Ponte nesta janela.



O L! apurou que Mateo Ponte é sondado por diversos clubes desde que se destacou no Mundial Sub-20.



Inicialmente, o Alvinegro tem Di Plácido para a posição. Nomes do time B, como Wallison e Ryan, são observados.