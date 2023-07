Começo positivo de Caçapa faz Botafogo ter mais tranquilidade na busca por substituto de Luís Castro

Rio - A boa atuação e a vitória do Botafogo sobre o Vasco na primeira partida sob o comando do interino Cláudio Caçapa, de 47 anos, repercutiu muito positivamente no clube carioca. De acordo com informações do portal "UOL", a confiança no profissional irá fazer o Alvinegro não acelerar e por conta disso evitar precipitações na contratação de um substituto para Luís Castro.

O desejo alvinegro é realmente Bruno Lage, que está sem clube. John Textor iniciou as negociações, que não são fáceis, porque o português precisa ser convencido a topar um projeto na América do Sul. Por conta disso, paciência será uma palavra importante em relação a busca pela contratação de Lage.

O Botafogo entende a necessidade de se ter convicção no nome do novo treinador, e o triunfo deixa o ambiente favorável. O acerto com o novo técnico vai envolver também a chegada de outros profissionais da comissão, e a diretoria busca diminuir a possibilidade de erro.

Cláudio Caçapa fez carreira como jogador profissional no Lyon e iniciou como auxiliar no clube francês. Assumiu a atual função no Botafogo, após pedido de John Textor. O interino afirmou que se vê pronto para dirigir o Alvinegro de forma definitiva, caso seja preciso.