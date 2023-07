Cláudio Caçapa conquista grupo e Botafogo faz pacto por título do Brasileirão

Rio - Apesar do pouco tempo de contato, o interino Cláudio Caçapa já conquistou o elenco do Botafogo. De acordo com informações do portal "GE", o ex-zagueiro foi muito bem aceito pelo grupo, que fechou uma aliança para manter o bom momento e conquistar o título do Brasileiro que não vem há 28 anos.

A permanência de Cláudio Caçapa como interino pode variar. O Alvinegro busca a contratação do treinador Bruno Lage, que já dirigiu o Benfica e o Wolverhampton. O Botafogo enviou uma proposta de um ano e meio de contrato para o português, que ainda não respondeu.

Atualmente, o clube carioca tem sete pontos de vantagem na liderança do Brasileiro. O Botafogo perdeu Luís Castro no fim da semana passada. O técnico português topou uma proposta para assumir o Al-Nassr, da Arábia Saudita.