Botafogo tem clube paraguaio no caminho em possível oitavas da Sul-Americana

Rio - Como ficou em segundo lugar no seu grupo na Sul-Americana, o Botafogo ainda terá que passar pelo Patronato, da Argentina, para chegar às oitavas de finais da competição. Porém, nesta quarta-feira, o Alvinegro ficou conhecendo qual seu possível adversário, caso elimine o "clube hermano". O vencedor do duelo entre brasileiros e argentinos irá enfrentar o Guarani, do Paraguai.

O Guarani, do Paraguai, se classificou em primeiro lugar no seu grupo após fazer 11 pontos em seis jogos. A equipe terminou com dois pontos à frente do Emelec, do Equador, que ficou em segundo lugar. O Alvinegro ficou na segunda colocação em seu grupo, com 10 pontos, dois a menos que a LDU, que irá encarar o vencedor de Ñublense e Audax Italiano, ambos do Chile.

Os desafios do Botafogo pelos playoffs da Sul-Americana vão acontecer nos próximos dias 12 e 19. O primeiro jogo acontecerá na Argentina e a partida de volta será no Nilton Santos. Além do clube carioca, Corinthians, Fortaleza, Goiás, Bragantino, São Paulo e América-MG estão disputando a Sul-Americana.