Grêmio volta atrás e abrirá venda de ingressos na internet para torcedores do Botafogo

Rio - Após reclamações nas redes sociais e contato formal feito pelo Diretor Geral da SAF, Thairo Arruda , o Grêmio abrirá a venda de ingressos para torcedores do Botafogo nesta quinta-feira (6), às 11h (de Brasília), para o duelo do próximo domingo (9) às 18h30, em Porto Alegre, válido pela 14ª rodada do Brasileirão.

Em um primeiro momento, o clube gaúcho havia determinado que os torcedores visitantes precisariam comprar as entradas no dia do jogo, o que gerou discussões nas redes sociais. Em nota, o Imortal explicou o caso e amenizou o cenário.

"Como padrão, em jogos de alta demanda para o setor visitante, a Arena do Grêmio, após alinhamento com os clubes envolvidos na partida, disponibiliza a opção de vendas antecipadas de forma online", informou o Grêmio, em trecho do comunicado.

O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro com 33 pontos e tem sete de vantagem em relação ao Grêmio, segundo colocado.