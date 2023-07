Proposta do Botafogo agrada Bruno Lage, mas mudança para o Brasil ainda é impasse

O Botafogo concentra sua energias para fechar com um novo técnico que vai assumir o posto deixado por Luís Castro após aceitar proposta milionária do Al-Nassr, da Arábia Saudita. O principal alvo é o português Bruno Lage e o Glorioso segue bastante otimista por um acerto com o treinador. De acordo com o portal "GE", os valores apresentados na proposta agradaram ao treinador. Apesar da esperança de um final feliz, o desejo familiar pode pesar negativamente para o acerto.

No último fim de semana, John Textor, dono da SAF alvinegra, apresentou a Lage o projeto do clube e os benefícios de trabalhar no Brasil, algo inédito na carreira do comandante. Bruno Lage teve um filho recentemente e a vontade de sua esposa é que não haja uma mudança tão brusca na vida da criança. As negociações seguem em torno desse impasse, mas a esperança é que a vontade do treinador em fechar com o Botafogo fale mais alto.

Aos 47 anos, Lage tem passagens pelo Benfica (POR), onde iniciou sua carreira como treinador. Seu último clube foi o Wolverhampton (ENG). Ele recebeu um convite recentemente do Atlético-MG, mas optou por rejeitar a possibilidade de trabalhar no Brasil.