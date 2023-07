Patronato confirma local do duelo com o Botafogo pela Copa Sul-Americana

O Patronato (ARG) confirmou que mandará a partida contra o Botafogo, na próxima quarta-feira (12), pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, em seu estádio, o Presbítero Bertolomé Grella, em Paraná, na província de Entre Ríos.

Na divulgação dos confrontos, a Conmebol manteve o local do duelo indefinido, já que a equipe argentina, na fase de grupos da Libertadores, não conseguiu mandar os jogos contra Olimpia e Atlético Nacional em seu estádio. O Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé, casa do Colón, foi sede dos duelos.

Além disso, o presidente do Patronato, Oscar Lenzi, afirmou, em entrevista ao programa "Mediodía de Noticias", da emissora "El Once", que o clube colocará à disposição de seus torcedores dois ou três ônibus para a partida de volta, no Rio de Janeiro, dia 19, no Estádio Nilton Santos.