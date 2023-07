Luis Suárez preocupa o Grêmio para confronto direto com o Botafogo pelo Brasileirão

Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo pode ter uma boa notícia pensando no jogo do próximo domingo (9), contra o Grêmio, em Porto Alegre. Isso porque o centroavante uruguaio Luis Suárez é dúvida no Tricolor Gaúcho por conta de fortes dores no joelho direito e preocupa o técnico Renato Portaluppi.

A lesão vem prejudicando a sequência de Suárez, que, inclusive, foi cortado de última hora no aquecimento para a partida contra o Bahia, na última terça-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Fonte Nova, que terminou empatada em 1 a 1.

"O Suárez vem se queixando desde a última partida, vinha sentindo dores. Quando corre, não sente tanto. Mas, quando para, as dores aumentam. No aquecimento, as dores estavam fortes e ele achou melhor ficar fora da partida. Ele está tratando. Na quinta-feira, o médico vai avaliar e vamos ver as condições para o jogo de domingo", disse Renato Portaluppi, em entrevista coletiva.

O jogador reclama da situação há cerca de um mês e não descarta ir à Espanha para consulta com um médico particular referência no assunto, que o acompanhou nos tempos de LaLiga.