Botafogo emprestará Kayque para o clube da Bélgica de John Textor

O Botafogo emprestará o volante Kayque ao RWD Molenbeek, clube belga que faz parte da Eagle Football Holding, de John Textor. O contrato será válido por um ano. A informação foi dada primeiro pela Super Rádio Tupi.

Kayque é cria do Nova Iguaçu e chegou à base do Botafogo por empréstimo, em 2020. Posteriormente, em 2022, ele ganhou destaque no time principal do Alvinegro. Assim, o Glorioso acertou a compra do jogador e ainda estendeu seu vínculo, que passou a ser válido até 2025.



Entretanto, no melhor momento com a camisa do Botafogo, Kayque sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisou passar por cirurgia. Ele se machucou em julho de 2022 e só retornou aos gramados neste ano.



Na atual temporada, o volante disputou apenas duas partidas, mas foi importante no último compromisso do Alvinegro. Isso porque ele deu a assistência para o gol de Carlos Alberto, na vitória sobre o Vasco por 2 a 0, no último fim de semana.