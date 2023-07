Gabriel Pires inicia período de transição e se aproxima de retorno no Botafogo

Rio - O meia Gabriel Pires deixou o departamento médico, iniciou o período de transição e se aproximou de um retorno ao time do Botafogo. A expectativa é de que o camisa 14 esteja à disposição para a partida contra o Red Bull Bragantino, pela 15ª rodada do Brasileirão, no dia 15 (sábado).

Gabriel Pires não atua desde o dia 20 de maio devido à uma lesão séria na panturrilha esquerda. Neste período, o meio-campista chegou a voltar a treinar, mas sentiu novamente o problema e foi afastado para intensificar o tratamento. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

Os primeiros trabalhos foram leves e ainda sem participar das atividades com o elenco, atualmente comandado pelo interino Cláudio Caçapa.

Antes do Bragantino, o Botafogo irá enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, no próximo domingo (9), às 18h30 (de Brasília), em confronto direto na ponta da tabela do Brasileirão, e o Patronato (ARG), em Paraná, na província de Entre Ríos, pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.