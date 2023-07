Botafogo: Philipe Sampaio se pronuncia após vídeo que gerou polêmica nas redes sociais

Um vídeo com uma brincadeira de Philipe Sampaio viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, 05. No corte, o zagueiro, que estava em um cultuo numa Igreja de Santa Cruz, zona Oeste do Rio, disse que o local estava "mais cheio do que o estádio do Botafogo". Em meio à repercussão negativa, o defensor se pronunciou nas redes sociais para esclarecer a situação.

Sampaio ressaltou que não quis desmoralizar a torcida botafoguense e pontuou que a Igreja em questão estava cheia. Assim, quis fazer uma comparação com o último jogo do Alvinegro, contra o Vasco, que teve os ingressos esgotados.

VEJA O QUE DISSE SAMPAIO

Fala, rapaziada. Tudo bem? Boa tarde. Acabei de sair do treino e fui pego de surpresa com algumas mensagens, com alguns comentários. Eu nem deveria vir aqui dar satisfação, mas eu não entendo até certo ponto a maldade das pessoas em querer desestabilizar o que a gente vem fazendo, o bom trabalho.

Eu não quis jamais desmoralizar a torcida do Botafogo, quis até enfatizar uma Igreja pequena que eu estava em Santa Cruz, uma comunidade que fica a uma hora e meia daqui de onde a gente vive. O lugar estava tão cheio, tão cheio que quis usar como (exemplo) nosso último jogo, o qual os ingressos esgotaram.

As pessoas não quiseram enfatizar o milagre que foi feito no meu filho, e sim pegar um corte de algo contra a torcida. Sempre joguei com os estádios cheios, a torcida vem sempre nos apoiando. Então, acho que isso são só mais um deles querendo desestabilizar, criando algo onde não tem.

Um abraço do Sampaio aqui. E podem ter certeza que meu trabalho é dentro de campo. O que falei lá foi para enfatizar o trabalho de Deus e jamais desmoralizar a torcida. Beleza? Um abraço.